İstanbul’da etkili olan kar yağışı ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün çevresi beyaza büründü. Havadan çekilen görüntülerde kartpostallık manzaralar oluştu.

İstanbul’da dün başlayan kar bugün de etkisini sürdürdü. Özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde, köprünün her iki yakasında da karın etkisiyle beyaz örtüyle kaplanan bölgeler dikkat çekti. Görüntülerde karın belirli aralıklarla ince ince yağdığı görüldü.