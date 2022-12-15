Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, ilçede bulunan Fransız işgal yıllarında ruhban okulu olarak inşa edilen "Sarı okul" olarak bilinen tarihi yapının restore edilerek kısa süre içerisinde bilim sanat merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, ilçede bulunan Fransız işgal yıllarında ruhban okulu olarak inşa edilen "Sarı okul" olarak bilinen tarihi yapının restore edilerek kısa süre içerisinde bilim sanat merkezi olarak hizmet vereceğini söyledi.

Hatay Kırıkhan ilçesinde Fransız işgal yıllarında ruhban okulu olarak inşa edilen, daha sonra uzun yıllar ilkokul olarak kullanılan tarihi Fransız yapısı, bilim sanat merkezine dönüştürülüyor. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, beraberindekilerle birlikte incelemelerde bulundu.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, tarihi Fransız yapısının çok uzun yıllar okul olduğunu daha sonra halk eğitim merkezi olarak kullanıldığını belirterek, “Yapımı yaklaşık 1870 yılında bölgemizin en değerli en tarihi hazinelerinin bir tanesinin içerisinde bulunuyoruz. Burası çürümeye terk edilmiş bir alandı. Bölgemizin en büyük restorasyon çalışmalarından bir tanesi bu binan içerisinde yapılmaktadır. Bu binanın özelliklerinden bir tanesi yapımı olan 1870 yıllarında dünyada ilk örnek uygulaması olan bir alan olarak inşa edilmiş bir bina. Aynı anda hem kilise, okul niteliğini taşıyan dünyada örneği olan binalardan bir tanesi. Allah nasip ederse restorasyon çalışmaları çok kısa bir sürede başladı. Bu restorasyonun bu hale gelmesinde bize çok büyük desteği olan milletvekilimiz Hüseyin Yayman’a, Hatay Valisi Rahmi Doğan’a şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Buranın bu hale gelmesi için çok büyük emek verdiler katkı sundular. Bu binanın orijinal bir şekilde restorasyonunu bizim hesaplarımıza göre 2023’ün 6.’ncı ayında bitirip Kırıkhan halkımıza bilim sanat merkezi olarak hizmet verecektir. Aynı zamanda çok kısa bir süre içerinde ilçemize gelen Milli Eğitim bakanımız Mahmut Özer de bu binayı gördüler ve Mili Eğitim Bakanlığı olarak bu restorasyona maddi anlamda katkı sunacaklar. Ben buradan bir kez da böylesi bir değeri böylesi bir tarihi eseri ayağa kaldırma konusunda destek veren herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Kırıkhan’ımıza hayırlı olsun” dedi.