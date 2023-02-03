Kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılarak tahrip edilen Yavuz Özcan Parkı’ndaki ahşap korkulukların yerine metal korkuluk monte ediliyor.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından kırılarak tahrip edilen Yavuz Özcan Parkı’ndaki ahşap korkulukların yerine metal korkuluk monte ediliyor.

Beydağları ve Akdeniz manzarası ile ziyaretçilere eşsiz bir Antalya manzarası sunan kentin en güzel parklarından Yavuz Özcan Parkı’nda son günlerde belirsiz kişiler tarafından ahşap korkulukların kırılarak tahrip edilmesi sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

480 metre metal korkuluk

Muratpaşa İlçesi’ndeki Yavuz Özcan Parkı’nda ahşap korkulukların sık sık tahrip edilmesi ve yakılması üzerine vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi’ne başvurdu. Gelen talepler üzerine Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi hemen harekete geçti. Ekipler, ahşap korkulukları yerinden sökerek yerine metal korkulukların monte çalışmasına başladı. Çalışmalar çerçevesinde vatandaşların güvenliği için park boyunca 480 metre metal korkuluk monte edilecek.