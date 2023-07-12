Aliağa Petkimspor, 23 yaşındaki forvet oyuncusu Yavuz Gültekin ile bir sezon daha yola devam edeceklerini duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon için kadro çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İzmir temsilcisi, dış transferde Kristers Zoriks, Tayfun Erülkü, Yunus Emre Sonsırma, David Efianayi, Emre Tanışan ve Mahir Ağva’yı kadrosuna katarken, iç transferde ise 23 yaşındaki forvet oyuncusu Yavuz Gültekin’in bir sezon daha Aliağa Petkimspor formasını giyeceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yavuz Gültekin, tüm enerjisi ile hedefe yolcuğumuzda bir sezon daha bizimle” ifadeleri kullanıldı.