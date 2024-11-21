DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan’daki kurumsal yatırımları inceledi.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Bölge Müdür Yardımcısı Akif Kaygusuz, 82. Şube Müdürü Ragıp Taner Yılmaz ve teknik personellerin yanı sıra yüklenici firma yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından, Erzincan Turnaçayırı Barajı Sulaması inşaat sahasındaki çalışmaları yerinde incelediler.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen detaylı incelemeler, proje ilerlemelerinin performans göstergeleri açısından değerlendirilmesine ve olası risklerin önceden tespit edilmesine imkân tanımakta.

Yavuz daha sonra Erzincan Sulama Birliği Başkanlığı P1 - P2 - P3 Pompaj Tesislerinde, Erzincan Sol Sahil Geçiş Yapıları Yenileme İşi inşaatında, Erzincan Günebakan Taşkın Koruma ve Erzincan Başpınar Taşkın Koruma projelerinde gerçekleştirilen çalışmaların aşamaları, ilgili yetkililer tarafından yerinde incelemede bulunarak detaylı kontroller yapıldı.

Bu kapsamda, projelerin ilerleyişi ile ilgili olarak gerekli teknik değerlendirmeler yapılarak mevcut durum analiz edildi.