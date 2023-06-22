Gaziantep Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Halk Ozanı Aşık Veysel’in vefatının 50’nci yılı dolayısıyla düzenlenen anma konseri Yavuz Bingöl’ün katılımıyla yapıldı.

Aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden olan ve barış, hoşgörü, vatanseverlik, yaşama sevinci ve doğaya bağlılığı anlatan şiirleri nedeniyle UNESCO tarafından 2023 yılında tüm dünyada Aşık Veysel yılı ilan edilmesi vesilesiyle Festival Park’ta düzenlenen konserde Aşık Veysel’in en çok sevilen türküleri Yavuz Bingöl tarafından seslendirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi destekleri, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ve Halkbank’ın sponsorluğunda “Veyselsiz 50 yıl” sloganıyla düzenlenen konsere Gazi şehirliler yoğun ilgi gösterdi. Halk sanatçısı demek mikrofonunu, sazını, sözünü kürsüsünü ve sahnesini halkla paylaşan demek

Sahnede konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur tüm medeniyetlerin ortak dilinin türkü olduğunu belirterek, “Halk sanatçısı demek mikrofonunu, sazını, sözünü kürsüsünü ve sahnesini halkla paylaşan demek. Bugün bunu yaşattı bize. Sahnesini de sizlerle paylaştı, sözünü de sizlerle paylaştı. Türküleri de bugün bize bu güçlü sesiyle dinleten Yavuz hocamıza teşekkür ediyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e de bu bize bu imkanları sunduğu için ve bize destek verdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yavuz Bingöl konser sonrası memnuniyetini dile getirerek “Fatma Şahin bize her zaman destek veriyor. Geçen sene de festivalde bulunmuştum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Konser sonrası Başkan Vekili Halil Uğur, günün anısına şarkıcı Yavuz Bingöl’e kutnu kumaşından yapılmış ay yıldız desenli şal ile çiçek hediye etti.