Tokat’ta yavruları ile taksi durağına sığınan köpeğe sahip çıktılar.

Tokat’ta yavruları ile taksi durağına sığınan köpeğe sahip çıktılar.

Tokat Devlet Hastanesi girişinde bulunan taksi durağının yanındaki alanda sahipsiz av köpeği doğum yaptı. Sabah işyerlerine gelen taksiciler durağın arka tarafından gelen sesi kontrol ettiklerinde yavru köpeklerle karşılaştı. Taksiciler "Maya" adı verdikleri köpek ile 4 yavrusuna sahip çıkarak kulübe yaptılar. Bakımını üstendikleri köpekler ise kısa sürede ilgi odağı oldu. Başta çocuklar olmak üzere hayvanseverlerin ilgi gösterdiği yavru köpekler taksi durağının maskotu oldu. Kentte bir dizi programa katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut’ta taksicileri ziyaret ederek duyarlılıklarından dolayı tebrik etti. Yavru köpekleri ve annelerini seven Bulut, “Tokat yüzyıllardır gariplerin yetimlerin dostu bir şehir. Sağolsun taksiler bugün gösterdi ki Tokat rabbimin yarattığı her canlının dostu bir şehir. Kış günü yavruları ile ortada kalmış köpeği sahiplenmişler. Hayvanseverliğin en güzel örneğini tüm Türkiye’ye gösterdiler. Bu hayvanlara sahip çıktılar. Rabbim böyle güzel yürekli insanların eksikliğini vermesin” dedi. MHP’li Bulut, taksicilerden Bekir Duyar’a yavru köpeklere gençlik aşısı yapılması ve güvenli bir yuva bulunması için yardımcı olacakları sözünü verdi.

Taksici Emin Aykun ise taksi durağına sığınan köpek ve yavrularına özenle baktıklarını ifade ederek, "Durağın altında korunaklı bir yer var, oraya girip yavrulamış. Bizde işyerine geldiğimizde seslerinden fark ettik. Hastaneden kulübe verdiler. Bizde burada bakıyoruz. Aramızda güzel bir dostluk oluştu. Biz annelerine bakıyoruz anneleri de yavrularına bakıyor” diye konuştu.