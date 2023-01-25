Marmaris’te vatandaşlar tarafından Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) birimine yaralı yeşil deniz kaplumbağa yavrusu olduğu ihbarı yapıldı.

Marmaris’te vatandaşlar tarafından Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) birimine yaralı yeşil deniz kaplumbağa yavrusu olduğu ihbarı yapıldı.

İhbarı değerlendiren Jandarma Komutanlığına bağlı HAYDİ ekipleri genç yeşil deniz kaplumbağasını (Chelonia mydas) Ortaca Dalyan Mahallesindeki İztuzu sahilinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) ulaştırdı.

DEKAMER’de yapılan ilk incelemede yeşil deniz kaplumbağasının sağ ön yüzgeci ve boynunda misinaya bağlı kesikler bulunduğu tespit edildi. Yavru yeşil deniz kaplumbağanın ilk kontrolleri yapıldıktan sonra tedavisine başlandı ve gözlem altında tutulduğu açıklandı.