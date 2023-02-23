Gündoğmuş ilçesinde bulunup Manavgat Köprülü Kanyon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde koruma altına alınan dağ keçisi yavrusuna bakıcılar özenle besliyor.

Gündoğmuş ilçesinde bulunup Manavgat Köprülü Kanyon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde koruma altına alınan dağ keçisi yavrusuna bakıcılar özenle besliyor.

Manavgat Köprülü Kanyon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince teslim alınan dağ keçisi yavrusunun bakımı yerleşkede görevlilerce yapılıyor. Özel odada bebek gibi bakılan 1 yaşlarındaki dağ keçisi yavrusu , koruma altına alındığı merkezde zıplayarak keyifli anlar yaşıyor. Biberon bırakma sürecine geçişle birlikte yemde yemeye başlayan yavru keçi 24 saat gözetim altında tutuluyor. Dağ keçisini anne şefkatiyle büyütmeye çalışan bakıcılar, zamanlarının büyük bir bölümünü yavru ile geçiriyor. Tedavisine devam edilen yavru yaban keçisi, milli parklar bahçesinde zıplayıp otlarken personelin elinden yiyecekleri de rahatlıkla yiyebiliyor.

"Genel durumu iyi"

Yaban keçisinin genel durumunun iyi olduğunu, bakım ve rehabilitasyonunun tamamlanmasının ardından doğal yaşam ortasına bırakılacağını belirten Veteriner Hekim Tansel Yanmaz, “Yaban keçilerinde dişilerin avlanması kat’i olarak yasak olup, erkek yaban keçilerinde ise 8 yaşından sonra özel izne tabi olmak şartıyla avlanmaları sağlanabiliyor. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz” diye konuştu.