Manisa’nın Alaşehir ilçesinden yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC)’ne kampa giden karateciler bir hafta boyunca muhteşem bir şekilde ağırlandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinden yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC)’ne kampa giden karateciler bir hafta boyunca muhteşem bir şekilde ağırlandı.

Kuzey Kıbrıs’ın kalbi Girne’de Avrasya Tekvando Spor Salonu’nda kamp yapan Alaşehir Belediye Spor Karate Takımı, yavru vatanda el üstünde tutuldu. Beş yıldızlı bir otelde ağırlanan Alaşehirli karateciler, antrenmanların ve müsabakaların dışında arda kalan zamanlarda da tarihi yerleri görme fırsatı yakaladı. 8 öğrenci, bir antrenör ve bir idarecinin katıldığı kampta KKTC Milli Karate Takımı ile yapılan müsabakalar sonucunda da Alaşehirli karateciler takım halinde birinci oldu. Kata ve kumite dallarında yapılan müsabakalar sonucunda minik, yıldız ve genç kategorilerinde birincilik kürsüsü Alaşehirli sporcuların oldu.

Kamp sürecinde KKTC Karate Milli Takımı ile müsabakalar yaptıklarını söyleyen Alaşehir Belediye Spor Karate Antrenörü Bilal Gültekin, yavru vatanda kendilerini ağırlayanlara teşekkür etti. Bir hafta boyunca kendilerine özel konukmuş gibi mükemmel bir ağırlama yapıldığını vurgulayan Antrenör Bilal Gültekin, Kıbrıs’ta kendilerine sponsor olanlara plaket takdim etti.

Hem antrenman hem eğlence

Alaşehir gibi küçük bir yerden Kıbrıs gibi bir adada kamp yapmanın sporcuların ufkunu değiştirdiğini ifade eden Bilal Gültekin, madalyaları her zaman olduğu gibi amatör sporlara destek veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na takdim edeceklerinin altını çizdi.

“Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu’na ne kadar teşekkür etsem azdır” diyen Gültekin, KKTC’li karatecileri de Alaşehir’e davet ettiklerini vurguladı. Genç karatecilerin Girne’de Bellapais Manastırı, Kantara Kalesi gibi tarihi yerleri de görme imkânı bulduğunun altını çizen Gültekin, “Biz yıllardır öğrencilerimize sadece spor yaptırmıyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak duran birer bireyler yetiştirirken aynı zamanda öğrencilerimizin örf ve adetlerimizden, kültürümüzden de uzaklaşmamaları için çalışıyoruz” diye konuştu.