Ömer Duygun İlkokulu Yavru Kurt İzci Ünitesi öğrencileri, Okul Müdürü Ruhi Akpınar ile birlikte Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’u ziyaret etti.

Erzurum -Yakutiye Ömer Duygun İlkokulu Müdürü Ruhi Akpınar, Müdür Yardımcısı Yavuz Kaya ve İzci Lideri Yasin Kalaycıoğlu ile Yavru Kurt İzci Ünitesi öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’u ziyaret etti. Oldukça neşeli geçen ziyarette Okul Müdürü Akpınar Faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İzciliğe büyük bir önem verdiklerinin altını çizen Akpınar, “Yavru Kurt İzcilik Ünitesi’nde geleceğin izcilerini ve izci liderlerini yetiştirdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve geleceğin izcilerine teşekkür eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kendisinin de bir izci olduğunu belirterek, öğrencilik yıllarında izci olarak katıldığı faaliyetleri ve anılarını öğrencilerle paylaştı.

Çakmur, Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapacakları projeler sayesinde izciliğe ilgiyi daha da artıracaklarını ifade ederek, “Milli Eğitim Müdürlüğü bizim en büyük paydaşlarımızdan biri. İzcilik sporu da ilkokul sıralarında başlar. Geleceğin izcilerini ve izci liderlerini yetiştirmek hepimizin görevi. Doğada çadırda yatmayan izci olamaz. İnşallah sizlerde doğada kamp kuran ve çadırda yaşayan izciler olursunuz” dedi.