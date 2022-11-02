Tokat’ta otomobilin motor kısmına giren yavru kedi ekiplere zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu kediyi bir trafik polisi bulunduğu yerden kurtardı.

Tokat’ta otomobilin motor kısmına giren yavru kedi ekiplere zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu kediyi bir trafik polisi bulunduğu yerden kurtardı.

Cumhuriyet Meydanı GOP Bulvarında park halinde olan bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan duyarlı bir vatandaş durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri kedinin bulunduğu yerden çıkması için oksijen tüpü ile müdahale etti. Basınçlı tüpün vanasının açılması ile sesten korkan kedi otomobilin altından çıkarak başka bir otomobilin motor kısmına girdi. İtfaiye ekipleri park halindeki otomobil sürücüsüne ulaşmak için polis ekiplerinden yardım istedi. İçerisinde süs köpeği bulunan otomobil sahibinin gelmesi ile birlikte aracın kaputu açıldı. Ekipler otomobilin altında sağa sola kaçan kediyi yakalamak için büyük çaba harcadı. Motor kısmında sıkışan kedinin elle yakalanamaması üzerine polis ekipleri çekiciye haber verdi. Meraklı kalabalık ise bölgeden polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Otomobil sahibi kadının da kediyi kurtarma çabaları sonuç vermedi. Olay yerinden geçen bir trafik polisi aracın çamurluk davlumbazının kapağını söktü. Boşluktan kediyi eli ile tutarak kurtaran polisi vatandaşlar alkışladı. Kedi Yeraltı çarşısı üzerinde bulunan doğal yaşam alanına bırakıldı.