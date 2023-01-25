Tekirdağ Çorlu’da mahsur kalan yavru kedi için ağaca tırmanan genç, zor anlar geçirdiği ağaçta kediyi sağ salim kurtarmayı başardı.

Tekirdağ Çorlu’da mahsur kalan yavru kedi için ağaca tırmanan genç, zor anlar geçirdiği ağaçta kediyi sağ salim kurtarmayı başardı.

Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan tarihi Süleymaniye Camii avlusundaki bir ağacın tepesinde kedi sesi duyan Berkan Sabuncu isimli genç, yardım için harekete geçti. Sabuncu, mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için ağaca tırmandı. Ağaç dalları arasında kalan kediyi kurtarmak isterken düşme tehlikesi de atlatan genç, yavru kediyi kucaklayarak ağaçtan atladı. Heyecan dolu anların yaşandığı ağaçta kurtarma anları bir vatandaş tarafından kayda alındı.

“Kedi beni ağaçta tırmaladı”

Kediyi ağaçtan kurtardığı için mutlu olduğunu ifade eden Berkan Sabuncu, “Baktım millet burada toplanmış. Halkın kahramanı Berkan Sabuncu kertenkele gibi hemen tırmandım ağaca ve kediye iki elimle sarıldım sonra aşağıya indirdim. Zavallı hayvanı sağ salim kurtardığım için çok sevindim” diye konuştu.