Afyonkarahisar’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince bitkin halde bulanan ve bir süredir tedavi gören yavru kartal, ekipler tarafından tekrar doğaya salındı.

Afyonkarahisar’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince bitkin halde bulanan ve bir süredir tedavi gören yavru kartal, ekipler tarafından tekrar doğaya salındı.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından ormanda bitkin halde bulunan yavru kartal Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde tedavi altına alındı. Bir süre tedavi gören kartal DKMP ekipleri tarafından tekrar doğal ortamına salındı. Doğa salınan kartalın özgürlüğü kanat çırpması ise cep telefonu kamerası ile görüntülenirken büyük beğeni topladı.