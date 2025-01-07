Tarım ve Orman Bakanlığı, havalimanında bulunan yavru gorile isim arandığını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun "Bence ismin Umut olsun" ifadelerinin yer aldığı mektubu paylaştı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yavru gorilin ismi için yaptığı çağrıya yanıt verdi..

Bakanlık, sosyal medya hesabından, koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun 'Bence ismin Umut olsun' ifadelerine yer verdiği mektubu paylaştı.

https://twitter.com/tcailesosyal/status/1876369436065644599

Bu arada isim arayışı kapsamında dün de Ticaret Bakanlığı, isim hakında payları olduğunu düşündüklerinden dolayı Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nün kısa adı "KİM" ismini önermişti.