Hakkari’de vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve Van’da tedavisi tamamlanan yavru yaban keçisi, takiplerinin ardından doğaya salınacak.

Hakkari’de vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve Van’da tedavisi tamamlanan yavru yaban keçisi, takiplerinin ardından doğaya salınacak.

Hakkari’de duyarlı vatandaşlar tarafından yaklaşık 4 ay önce bitkin halde bulunan yavru dağ keçisi, Doğa Koruma Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, yavru dağ keçisini rehabilitasyon ve tedavisi için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderdi. Burada tedavi altına alınan ve süreçte tamamen sağlığına kavuşan ve rehabilitasyonu sağlanan yavru dağ keçisi, doğaya tutunup tutunamayacağının değerlendirilmesinin ardından sürüsüyle buluşturulacak.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yavru dağ keçisinin beslenme ve bakımını özenle yaptıklarını belirtti. Rehabilitasyonu da yapılan yavru keçiyi uygun durumda kış ayı ya da bahar ayında sürüsüyle buluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Yavru dağ keçisinin sağlığında herhangi bir problem yok. Merkezimiz, bütün yaban hayvanların habitatını oluşturmak için çalışma yapmaktadır. Burada minyatür bir doğal hayat göreceksiniz. Sulak alanlardan, yırtıcı, otçul ve kanatlı yaban hayvanlar için bir habitat alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Buraya getirilen yaban hayvanların rehabilitasyonunu da bu yaşam alanlarında yapacağız. Daha sonra ise kontrollü bir şekilde doğaya tutunmasını sağlayacağız” dedi.

Yavru dağ keçisinin doğaya tutunup tutunamayacağı konusunun takibini yaptıklarını dile getiren Aslan, yaban keçisinin tutunamaması durumunda yarı korunaklı bir alanda beslemeye devam edeceklerini söyledi. Aslan, dağ keçilerinin doğaya tutunmada sorun yaşamadığını sözlerine ekledi.