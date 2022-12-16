Olay, Bahçelievler Mahallesi Nergiz Sokak’ta bulunan apartmanda meydana geldi. Yavru baykuş, apartmanın 1. katındaki daireye bacadan girdi. Evde yaşayanların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar neticesinde yakalanan baykuş doğaya salındı.

Bolu’da bir evin içerisine bacadan giren yavru baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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