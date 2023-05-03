Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde memleketi Erzurum’da Cumhur İttifakı siyasi partilerine ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti, esnafla buluştu.

İlk olarak Ak Parti İl Binasına giden Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, seçim çalışmaları ve gündemle ilgili İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile görüştü.

Ardından MHP ve Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret eden Yavilioğlu, önümüzdeki günlerde yapılacak olan seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimlerde Cumhur ittifakı olarak milletin huzuruna çıktıklarını ifade eden Yavilioğlu, “Bugün ’Türkiye Yüzyılı’ diyerek bir kez daha milletimizin oylarına talip olduk. Bildiğiniz gibi 6 Şubat’ta büyük bir deprem yaşadık. O bölgeye devletimiz sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipleri sevk etmeye başladı. Eş zamanlı olarak da vatandaşımız, yardımlarıyla, gönüllülük esasıyla çalışmalarıyla bu zor zamanda kardeşlerine sahip çıkmıştır. Bundan sonra bu birlikteliği gösterip, Cumhur İttifakıyla yola devam etmeliyiz.” dedi.

Seçimlerin ardından Türkiye’nin tüm vaktini ve enerjisini Türkiye Yüzyılı’nın süratle inşasına ayırması gerektiğini ifade eden Yavilioğlu, “Gelecek nesillere; kalkınmış müreffeh bir ülke bırakmak için hep birlikte sandıklara gidip, milletimizle birlikte oyumuzu refahtan, huzurdan ve kalkınmadan yana kullanmalıyız. İnşallah önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilecek olan projeler sayesinde büyük ve güçlü Türkiye mirasını geleceğe taşımış olacağız. Bu manada bu seçimin önemi oldukça büyüktür.” şeklinde konuştu.

Ziyaretlerinin ardından şehir merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Yavilioğlu, esnafla görüşerek çay içti, sohbet etti, talepleri dinledi.