Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7 il 58 ilçe 4 bin köye hizmet veren Aras Elektrik, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yılsonu itibariyle Şirket, faaliyet bölgesindeki Ağrı iline toplamda 1.109 Milyar TL’lik yatırım yapmış olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7 il 58 ilçe 4 bin köye hizmet veren Aras Elektrik, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yılsonu itibariyle Şirket, faaliyet bölgesindeki Ağrı iline toplamda 1.109 Milyar TL’lik yatırım yapmış olacak.

Hizmet bölgesinde hayatına dokunduğu 2 milyondan fazla insana kaliteli, güvenilir ve hızlı enerji arzı sağlamak adına yatırımlarına devam eden Aras Elektrik, özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. 2013 yılından 2021 yılına kadar olan 9 yıllık sürede 403.2 Milyon TL’lik yatırım yapan Şirket, 2022 yılında da planladığı yatırımıyla, kente toplamda 1.109 Milyar TL’lik yatırım sağlamış olacak.

“Projelerimiz İçin Önemli Bütçeler Ayırdık”

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Ağrı İl Koordinatörü Halil İbrahim Gök: “2013 yılından bu yana kesintisiz enerji hizmeti sunma yolculuğundaki hedeflerimize yaptığımız yatırımlarla her geçen yıl daha da yaklaşıyoruz. Şebeke altyapısı, bakım ve teknoloji alanlarındaki yatırımlara öncelik tanıyarak bu çalışmalara önemli bütçeler ayırdık. Bu yılsonu itibariyle tamamlayacağımız 124 projemiz ile elektrik dağıtım hizmetimizin daha kaliteli, sürekli ve çevreye uyumlu bir şekilde sunulmasını sağlamış olacağız.” ifadelerini kullandı.

“Arıza giderme süresinde yüzde 600’lük oranda iyileşme sağladık”

Çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini aktaran Sistem İşletme Müdürü Abdurrahman Aydemir: “Devirden bu yana şebeke altyapısında, enerji nakil hatlarında, aydınlatma çalışmalarında, arıza giderme sürelerinde ve diğer birçok konuda sürekli iyileştirmeler yaptık. Şirket olarak teknolojiyi yakından takip edip sistemlerimiz için çok ciddi yatırımlar sağladık. Yaptığımız bu yatırımlarla da her geçen yıl arıza giderme sürelerimizi büyük oranda düşürüyoruz. Özelleşmenin ilk yıllarında arıza giderme süremiz 7-8 saat iken bu sayıyı şimdi 1 saatin altına indirmeyi başardık. Bu da kesinti süresinde %600’lük gibi ciddi bir oranda iyileştirmeyi yakaladığımızı gösteriyor. Arızalara anında müdahale için her türlü teknolojik altyapımızı kullanıyor, daha iyi olması için büyük bir çaba gösteriyoruz.” dedi.

“Bakım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor”

Kente daha kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunmak adına bütün bakımların düzenli olarak yapıldığını ifade eden Gök: “Yaptığımız yatırımlarla bakım çalışmalarımızda ileri seviyeye ulaştık. Aydınlatma, şebeke, box/pano, vb. bakım çalışmalarını düzenli olarak yapıyoruz. Bu yılsonu itibariyle 323 trafo kabininin, 2.353 box/panonun, 1.535 trafo postasının, 3.286 km (AG+OG) hattının bakımını tamamlamış olacağız. Yaptığımız yatırım ve bakım çalışmalarıyla her yıl bir önceki yıla oranla daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Bu da Aras Elektrik olarak, doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Müşterileri memnuniyeti misyonumuz ile gelen her talebi büyük bir hassasiyetle çözüme ulaştırma gayreti ile hareket ediyoruz” dedi.