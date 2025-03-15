Bodrum ve Dubai, gayrimenkul yatırımcılarının gözde rotaları arasında yer alıyor. Peki, hangi bölge daha kazançlı? Bodrum, turizm potansiyeliyle kısa vadeli yatırımlar için mi daha avantajlı, yoksa Dubai, döviz bazlı kazanç ve yüksek kira getirisiyle uzun vadede daha mı kârlı? TÜGEM İl Başkanı Sevil Ece Gümüş Kapar ve Yüksek Mimar Neda Yağlı, iki bölgenin gayrimenkul piyasasını mercek altına aldı.İSTANBUL (İGFA) - Gayrimenkul yatırımı söz konusu olduğunda, Bodrum ve Dubai, farklı avantajlarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bodrum, turizm cenneti olarak kısa vadeli kiralama ve yazlık konut yatırımlarıyla öne çıkarken, Dubai, küresel yatırımcılar için yüksek kira getirisi ve vergi avantajlarıyla dikkat çekiyor.

Bodrum’da konut fiyatları hızla yükselirken, lüks projeler ve sahil kesimindeki mülkler yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Ancak TL bazında yatırım yapıldığı için döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Bodrum’daki yatırımın getirisi üzerinde etkili olabiliyor.

Öte yandan Dubai, dolar bazlı bir piyasa olması ve 8-12 yıl gibi kısa bir amortisman süresiyle gayrimenkul yatırımcılarına daha öngörülebilir bir kazanç sağlıyor. Düşük vergi oranları ve yatırımcılara sağlanan oturum izni gibi avantajlar, özellikle uzun vadeli yatırım düşünenleri cezbediyor.

Peki, yatırım açısından daha kazançlı olan seçenek hangisi? Bodrum, turizm potansiyeli ve prestijli yazlık yaşam tarzıyla kısa ve orta vadeli yatırımlar için cazip bir bölge sunarken, Dubai istikrarlı kira getirisi ve uluslararası yatırımcı dostu yapısıyla uzun vadeli kazanç için daha güvenli bir liman olarak öne çıkıyor.

Gayrimenkul sektörü, hem Türkiye’de hem de yurtdışında yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. TÜGEM İl Başkanı Sevil Ece Gümüş Kapar ve Yüksek Mimar Neda Yağlı, Bodrum ve Dubai’deki konut piyasasını değerlendirdi.

BODRUM’DA KONUT FİYATLARI REKOR KIRIYOR

Bodrum’da satılık ve kiralık daire fiyatları, konum ve proje özelliklerine göre büyük değişkenlik gösteriyor. En pahalı 1+1 satılık daire, Bitez Asarlık’ta denize sıfır konumda olup, 50 milyon TL fiyatla alıcı bekliyor. 65 m² net kullanım alanına sahip olan bu daire, akıllı ev sistemi, özel plaj ve 3 iskele alanı gibi lüks detaylar sunuyor.

Öte yandan, Bodrum’da en uygun fiyatlı 1+1 satılık daire ise Mumcular’da bulunuyor. 45 m² net kullanım alanına sahip olan bu konut, 2 milyon TL fiyatla satılıyor.

Kiralık piyasasında da ciddi farklar var. En pahalı 1+1 kiralık daire, Aspat Koyu’ndaki bir marka projede yer alıyor ve aylık 400.000 TL bedelle kiralanıyor. Özel bahçesi ve eşyalı oluşuyla lüks segmentte yer alıyor. Bodrum’da en düşük 1+1 kiralık daire ise Akyarlar’da 15.000 TL’den başlıyor.

Ortalama fiyatlar ise şu şekilde:

• 1+1 satılık dairelerin ortalama fiyatı: 5.648.640 TL

• 1+1 kiralık dairelerin ortalama fiyatı: 25.564 TL

DUBAİ: GAYRİMENKULDE KÜRESEL YATIRIMIN GÖZDESİ

Dubai, özellikle yabancı yatırımcılar için cazibesini koruyor. Yüksek Mimar Neda Yağlı’ya göre, 1+1 dairelerin başlangıç fiyatı yaklaşık 250.000 dolar seviyesinde. Ancak, lüks ve marka projelerde fiyatlar milyon dolarlara kadar çıkabiliyor.

Kira piyasasında ise Dubai’de 1+1 dairelerin aylık kira bedeli 1.500 dolardan başlıyor. Gayrimenkulün 8-12 yıl arasında kendini amorti ettiği belirtilirken, kira getirisi üzerinde konum, bina yaşı ve projenin niteliği gibi faktörlerin büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

BODRUM VE DUBAİ YATIRIMCILAR İÇİN NE VADEDİYOR?

Bodrum, özellikle yazlık ve turistik bölge olması nedeniyle hem yaşamak hem de yatırım için cazip bir nokta olmaya devam ediyor. Ancak yüksek fiyat skalası, lüks konut arayanları ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyenleri cezbediyor.

Dubai ise dolar bazlı yatırım fırsatları, yüksek kira getirisi ve vergi avantajları ile yabancı yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Konut amortisman süresinin 8-12 yıl arasında olması, gayrimenkulü finansal anlamda cazip bir yatırım aracı haline getiriyor.

Her iki bölgede de konut yatırımı yapmak isteyenlerin lokasyon, proje niteliği ve kira getirisi potansiyelini dikkate alarak hareket etmesi büyük önem taşıyor.