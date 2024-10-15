Son dönemde bankaların sunduğu yüksek "hoşgeldin" faiz oranları yatırımcıların ilgisini cezbediyor. Bankacılık sektörü uzmanları mevduat faiz oranlarının yüzde 53-55 bandına kadar çıktığını ve bu durumun bankalar arasında bir yarışa yol açtığını belirtiyor.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Faizlerde düşüş beklentisinin gündeme gelmesi yatırımcıları en yüksek getiriyi elde etmek için harekete geçiriyor. Bankalar, yüksek faiz oranlarıyla mevduat çekmeye çalışırken, yeni müşteri hesaplarında gözle görülür bir artış yaşanıyor.

YATIRIMCILAR EN YÜKSEK GETİRİNİN PEŞİNDE

Bankacılar yüksek hoş geldin faizleri nedeniyle müşterilerin bir bankadan diğerine hızla geçiş yaptığını, paralarını farklı bankalar arasında dolaştırarak en avantajlı faizi yakalamaya çalıştıklarını ifade ediyor. "Hoş geldin" faiz oranlarının yüzde 53-55 bandına kadar çıktığını belirten uzmanlar bu dönemde bankalarda açılan yeni müşteri hesaplarının da belirgin şekilde arttığını vurguluyor. Günlük açılan yeni hesap sayısı önceki dönemlere kıyasla üç katına çıkmış durumda.

Yatırımcıların hareketlenmesinin ardında özellikle yıl sonuna doğru faizlerde bir düşüş beklentisi bulunuyor. TÜİK’in Eylül 2024 verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 49,38 olarak gerçekleşti. Orta Vadeli Program ise 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 41,5’e, 2025’te ise yüzde 17,5’e düşmesini öngörüyor. Bu durum piyasalarda faizlerin de önümüzdeki dönemde gerileyeceğine dair beklentileri artırıyor.

“FAİZLERİN UZUN VADEDE DÜŞÜŞE GEÇMESİ BEKLENİYOR “

Ekonomi uzmanları mevcut durumu şöyle değerlendiriyor:

"Bankalar şu an yatırımcıların ilgisini çekmek için çok yüksek hoş geldin faiz oranları sunuyor, ancak bu oranların sürdürülebilir olmadığını söylemek gerekiyor. Türkiye ekonomisinde enflasyon ve faiz oranları arasındaki ilişki göz önüne alındığında, faizlerin uzun vadede düşüşe geçmesi bekleniyor. Mevduat faizlerinde bu kadar yüksek oranların yıl sonuna kadar devam etmesi olası değil. Yatırımcılar açısından en büyük risk faiz oranları düşmeye başladığında getirilerin azalmasıdır. Bu nedenle yatırımcıların mevduatlarını uzun vadeli değerlendirmek yerine, kısa vadeli stratejiler benimsemeleri faydalı olacaktır."

Ayrıca bankalar arasında faiz oranları konusunda ciddi bir rekabet olduğunu ancak bu sürecin nihai olarak bankaların sürdürülebilir faiz oranlarına geri dönmesiyle sonlanacağını öngörülüyor. Ek olarak ise yatırımcıların net kazanç hesaplamalarında yüzde 7,5’lik vergi kesintisini de göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtiliyor.

YENİ MÜŞTERİ HESAPLARINDA PATLAMA

Bankacılık sektörü yetkilileri faiz oranlarındaki artışın özellikle yeni müşteri hesaplarının sayısında büyük bir sıçrama yarattığını ifade ediyor. Daha önce günde 3-4 yeni müşteri hesabı açılırken şu an bu sayı günlük 10’a kadar çıkmış durumda. Ancak bankacılar bu yüksek oranların sürdürülebilirliği konusunda temkinli. “Bu oranların uzun vadede devam etmesi mümkün değil, yıl sonuna doğru faizlerde düşüş görebiliriz.” diyen bankacılar, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor.

KISA VADEDE FIRSATLAR, UZUN VADEDE PLANLAMA GEREKİYOR

Faiz oranlarındaki bu yükseliş kısa vadede cazip getiriler sunsa da uzmanlar, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek faizlerin sürdürülebilirliğinin çok mümkün görünmediğini kaydeden uzmanlar, düşüş beklentisiyle hareket eden yatırımcıların bu durumu göz önünde bulundurarak kısa vadeli yatırım stratejilerini iyi planlamaları gerektiği vurgulanıyor.