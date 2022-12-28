İstanbul’da, sosyal medya üzerinden tanıştıkları Amerikan vatandaşı Lori E.’yi yatırım yapma vaadiyle dolandıran şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi. Biri Nijerya uyruklu 4 kişinin gözaltına alındığı şebekenin, 56 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

İstanbul’da, sosyal medya üzerinden tanıştıkları Amerikan vatandaşı Lori E.’yi yatırım yapma vaadiyle dolandıran şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi. Biri Nijerya uyruklu 4 kişinin gözaltına alındığı şebekenin, 56 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Amerikan vatandaşı Lori E. adlı bir kadın, sosyal medya platformundan kendisiyle iletişime geçen, Türkiye’de yaşayan ve “Amerikan vatandaşı” olduğunu iddia eden, adının “Alex Quin“ olduğunu ifade eden bir kişi ile tanıştı. Kendini “Alex Quin” olarak tanıtan C.A.E. adlı kişi ile görüşmeye başlayan Lori E., bu kişinin yatırım yapma vaadine kandı. İddiaya göre güven sağlayan Quin, Lori E.’yi yönlendirmeye başladı. Üç ay boyunca yatırım konusunda görüşen Quin ve Amerikalı Lori E., diyaloğu ilerletti.

Hayali birinin verdiği hesaba 56 milyon lirayı yatırdı

Alex Quin, sosyal medya üzerindeki bu görüşme trafiğinde karşı tarafı ikna etmeye başladı, para göndermesi halinde faiziyle para kazanabileceğini Lori E.’ye söyledi. Lori E. de Quin’nin teklifine inandı, verilen hesaplara ve kripto para cüzdan adreslerine para göndermeye başladı. Lori E., parça parça olmak üzere toplam 3 milyon Amerikan doları (56 milyon lira) parayı karşı tarafın hesabına aktardı.

Bir süre sonra paranın faizini bekleyen Lori E., ne vaad edilen faizi, ne de anaparayı geri alamadı. “Alex Quin” isminin de hayali bir kişi olduğu, öyle birinin olmadığı anlaşıldı. İletişim kopunca dolandırıldığını anlayan Lori E., soluğu hemen Türkiye’de aldı.

Amerika’da yaşayan Lori E., İstanbul’a gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardından ülkesine geri dönerek soruşturmanın sonucunu beklemeye başladı.

Siber Polisi harekete geçti

Yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, dolandırıcılık olayı ile ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Amerikalı Lori E.’yi yatırım vaadiyle dolandıran şebekeyle ilgili inceleme başlatan polis, yapılan saha çalışmaları ve analizler sonucunda tespiti yapılan şahıslara yönelik dün operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri, 1’i Nijerya uyruklu olmak üzere 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde gerçekleştirilen aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Dolandırıcılarla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği belirtildi.