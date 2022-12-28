İstanbul’da, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir şebeke tarafından 56 milyon lira dolandıran kadının Amerikalı sinema yapımcısı Lori Etta Taub olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir şebeke tarafından 56 milyon lira dolandıran kadının Amerikalı sinema yapımcısı Lori Etta Taub olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da, sosyal medya üzerinden tanıştıkları Amerikan vatandaşı kadını yatırım yapma vaadiyle dolandıran şebeke, düzenlenen operasyonla çökertilmişti. Biri Nijerya uyruklu 4 kişinin gözaltına alındığı şebekenin, 56 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenmişti. Olayın detayları ortaya çıktı.

Olayın detayları ortaya çıktı

İstanbul’da yaşayan ve kendisini Amerikan vatandaşı olarak tanıtan bir kişi, ABD’de yaşayan sinema yönetmeni Lori Etta Taub’la sosyal medya üzerinden görüşme yaptı. İddiaya göre, adını “Alex Quin” olarak gösteren ve kendisini “yatırımcı” olarak tanıtan kişi, çok sayıda filme imza atan yapımcı Lori Etta Taub’a yatırımları konusunda yardım edebileceğini ifade ederek güven sağladı. İkili arasında sosyal medya hesapları üzerinden başlayan görüşmeler giderek sıklaştı. Yapımcı, bazı yatırımları için yardım aldı. Quin, görüştüğü Taub’un güvenini kazanmayı başardı. Ortaya atılan iddiaya göre, 3 aylık görüşme sonrasında Quin, ABD’de yaşayan Lori Etta Taub’a kendisine para göndermesi halinde faizle daha yüksek kazanç vaadinde bulundu.

Sosyal medyada tanıştığı kişiye güvenen Lori Etta Taub, 3 ay boyunca, şüphelinin kripto hesap cüzdanlarına değişim zaman aralıklarında 3 milyon dolar para gönderdi. Parasını faiziyle geri almayı bekleyen Taub, bunda başarılı olamadı. Giden para bir türlü geri gelmeyince dolandırıldığını anlayan yapımcı, soluğu Türkiye’de aldı. ABD’li kadın, avukatıyla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonrasında şebekenin üyeleri tespit edildi. Kendisini “Alex Quin” olarak tanıtan kişinin hayali bir isim olduğu, dolandırıcının Nijerya uyruklu Cyril Amechi E. olduğu anlaşıldı.

Araştırmaların ardından dün operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda Nijerya uyruklu Cyril Amechi E. ile beraber hareket ettikleri N.B., R.A. ve D.D., isimli toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldıkları adreste yapılan aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.