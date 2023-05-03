Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında ‘Yatırım Değerlendirme’ toplantısı yapıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda kamu kurumları bünyesinde yürütülen yatırımlar, hizmetler ve projeler tek tek ele alınarak ödenek durumları, inşaat seviyeleri varsa sorunlar değerlendirildi.

Vali Kızılkaya toplantı sonrası yaptığı açıklama, “Bilecik’imiz için durmadan, yorulmadan çalışan; kaymakamlarımız, kurum amirlerimiz ve muhtarlarımızla geçtiğimiz yıl yaptığımız yatırımların ve önümüzdeki sezonda yapacağımız çalışmaların değerlendirme toplantısını yapıyoruz. Bilecik için gayretle çalışacağız” dedi.