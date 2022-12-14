Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçedeki yatılı eğitim öğretim veren okulların yurtlarında kalan öğrencilere yönelik akşamları halk oyunları kursu açıldı.

Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçedeki yatılı eğitim öğretim veren okulların yurtlarında kalan öğrencilere yönelik akşamları halk oyunları kursu açıldı.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi’nde ilk kez açılan halk oyunları kursuna 20 öğrenci katıldı.

Halk oyunları kursunun 160 saat olduğunu belirten Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Halk oyunlarımız kültürümüzün bir parçasıdır. İlçemizde yatılı yurtları bulunan okullarda halk oyunları kursu açtık. Halk oyunları kursumuza 20 öğrenci katılıyor. Bu sayının giderek artmasını bekliyorum. Kursumuz, Halk Oyunları Antrenörü Oğuz Caner Kırklareli tarafından verilmekte. Kursiyerlerimiz kurs boyunca çeşitli halk oyunlarını öğrenecekler ve kurs sonunda öğrendiklerini sunacak ve sertifikalarını alacaklar." dedi.