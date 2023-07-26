Kısmi ya da daha yaygın felç durumlarında uygulanan yatılı fizik tedavi ile ilgili bilgi paylaşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Aslıhan Sever, ayakta uygulanan fizik tedaviye göre 24 saatlik hemşireli hastane bakımı sağlayan yatılı fizik tedavisinin çok daha hızlı sonuçlar verdiğini kaydetti.

Kemik ve kas ile ilgili pek çok hastalığın tedavisinde yardımcı olan fizik tedavi ve rehabilitasyon programı ile ilgili gelişmeleri paylaşan BHT CLINIC İstanbul, Tema Hastanesi’nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Aslıhan Sever, yatılı fizik tedavi ve rehabilitasyon süreciyle ilgili bilgiler verdi. Klasik fizik tedaviye göre yatılı fizik tedavide çok yoğun bir tedavi uygulandığını kaydeden Sever, “Özellikle inme, MS, parkinson gibi kısmi ya da daha yaygın felç durumları ve çocukluk çağı felçlerinde yatarak tedavi programını uyguluyoruz. Bu tedaviyle hastaların nörolojik gelişimleri çok daha hızlı oluyor” dedi.

24 saatlik hemşireli hastane bakımı uygulanıyor

Yatarak fizik tedavi uygulamalarında seans sayısı ve yoğunluğunun daha fazla olduğunu söyleyen Sever, “Fizik tedavi ve rehabilitasyon genel olarak ayaktan uygulama şeklinde çok yaygındır. Ancak bazı hastalıklarda, hastalarımız bazı özel ihtiyaçları durumunda yatılı fizik tedavi de uygulanabilir. Çok özellikli bir işlemdir. Hastalarımızın yatılı fizik tedavi programlarında ihtiyaçlarına göre yoğun bir program uyguluyoruz. 24 saatlik hemşireli hastane bakımı, uzman doktora ve fizyoterapiste ulaşım sağladığı için bu tedavi hastalarımıza güven veriyor. Gelişmeleri de nörolojik olarak son derece hızlı oluyor” dedi.

“Hastalar konforlu bir rehabilitasyon süreci geçiriyor”

Yatılı fizik tedavi programı ile ilgili bilgi veren Sever, “Normal ayaktan tedavide 1 ya da 2 saat alınan tedavi, yatarak tedavide 3 ila 6 saat arasında uygulanıyor. Hastalar uzman hekimler tarafından öncelikle değerlendiriliyor. Hastanın rahatsızlığı ve diğer kronik rahatsızlıkları değerlendirilerek en uygun tedavi programı yapılıyor. Hastalar çok daha hızlı ve çok daha konforlu bir şeklide rehabilitasyon süreci geçirmiş oluyorlar. İyileşme sürecini de hızlandırıyor. Hastanın rehabilitasyon kazanımları artıyor. Tedavide görsel olarak kazanımlarını gören hastanın tedaviye inancı da artıyor. Çok yönlü bir bakım uygulanıyor. Ayrıca hastalar tüm hastanenin uzman kadrosuna 24 saat ulaşma şansına sahip. Böylece her türlü kronik rahatsızlıklarda hastaya destek olunabiliyor” diye konuştu.

Yatılı fizik tedavi uygulanan hastalıklar

Hangi durumlarda yatılı fizik tedavi uygulandığını sıralayan Sever,” Hastalarımız genelde inme MS, parkinson gibi kısmi ya da daha yaygın felç durumları, nörolojik tablolarla bize geliyor. Ancak ortopedik vakalar, protez ameliyatları, kemik ameliyatları sonrasında da yatarak fizik tedavi olmak isteyen hastalarımızı da alıyoruz. Bunu dışında bir de hastalarımızın bazı kronik rahatsızlıkları varsa, hastanede takip edilmeleri daha uygunsa o hastalarımızı da yine yatılı tedavi programı uyguluyoruz. Bu tedavi de yaş sınırı yok. Genç ve küçük yaş grubu hastalarımız da var. Çocukluk çağı felçlerinde de hastaları yatarak tedavi programına alıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.