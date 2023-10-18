Yataş Bedding, prematüre bebeklerin sağlıkla büyümesine destek olmak için El Bebek Gül Bebek Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar’ projesi kapsamında Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin anne-bebek uyum odasını yenileyerek hizmete sundu.

Türkiye’nin sağlıklı uyku denildiğinde ilk akla gelen markası Yataş Bedding, geçen yıl El Bebek Gül Bebek Derneği’nin işbirliğinde hayata geçirdiği ‘Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar’ projesini deprem bölgesinde sürdürüyor.

Prematüre bebeklerin gelişimine destekte bulunmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, Şubat ayında gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremin ardından zarar gören Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin anne-bebek uyum odasının açılışı 17 Ekim’de gerçekleşen bir törenle yapıldı. Açılışa Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay ve yönetim kurulu üyeleri, Hastane Başhekimi Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik ve hastane yöneticileri katıldı.

Bu projeyle şimdiye kadar yaklaşık bin 600 bebeğe ulaştıklarını belirten Yataş Bedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, “Sağlıklı ve kaliteli uykuya herkesin ihtiyacı olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Ancak uykuya hepimizden daha fazla ihtiyaç duyanlar var: Prematüre bebeklerimiz. Prematüre bebekler anne karnında tamamlanamamış gelişimlerini kuvözde uyuyarak, korunarak tamamlıyor. Biz de prematüre bebekler ve annelerinin yanında olmak istiyoruz. Bu nedenle geçen yıl El Bebek Gül Bebek Derneği ile iş birliğiyle Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar projemizi hayata geçirdik. Projemizin ikinci yılında ise ilk adımda Kahramanmaraş Sütçü İmam Hastanesi ile Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin anne-bebek uyum odalarını yeniledik. Ayrıca deprem bölgesindeki bebek yoğun bakım ünitelerinin 1 senelik ihtiyacı olan nest ve küvöz örtü ihtiyacını karşıladık. Anne bebek uyum odaları için talep edilen tüm yatak, baza ve nevresim ihtiyaçlarını da proje kapsamında giderdik. Bugün ise yenilediğimiz Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki anne-bebek uyum odasını açılışı için bir aradayız. Hizmete sunduğumuz anne-bebek uyum odası sayesinde Adıyaman ve yakın çevresindeki anne ve prematüre bebekler bulundukları şehirde yeni hayatlarına daha rahat bir şekilde başlangıç yapabilecek. Önümüzdeki dönemde de prematüre bebekler ve annelerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay ise konuşmasında, “Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde deprem sonrasında 15 kuvöz bulunuyor ve aktif olarak prematüre bebeklerimiz için kullanılıyor. Bölgede erken doğumların sayısındaki artış, ve fiziksel eksikler nedeniyle anne-bebek uyum odaları ihtiyaca cevap vermekte yetersiz kalabiliyor. Yataş Bedding, anne ve bebeklerin bu ihtiyacına destek olmak amacı ile hastanenin anne-bebek uyum odalarının tüm ihtiyaçlarını karşılayıp yenilerken; nevresim, battaniye, bebek yatağı ve Juno Yeni Doğan Yatağı gibi uyku ürünlerini de temin ederek önemli bir desteği üstlendi” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Mehmet Şirik, Yataş Bedding ve El Bebek Gül Bebek Derneği’ne destekleri için teşekkür ederek, zorlu süreçte iş birliğinin önemine işaret etti.