Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi çevre yolu üzerinde bir motosikletlinin yatar şekilde ilerlediğini gören vatandaş, o anları saniye saniye görüntüledi. Tehlikeli hareketler sergileyen motosiklet sürücüsü, yatar vaziyette kullandığı motosikleti trafik ışıklarına kadar yaklaşık bir kilometre boyunca ölüme meydan okuyarak sürdü.

Kayseri’de bir garip olay: Arkadaşının küfrettiği şahıs intihara teşebbüs etti

Kayseri’de bir garip olay: Arkadaşının küfrettiği şahıs intihara teşebbüs etti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yatarak motosiklet kullanan sürücü, cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

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