Ağrı Taşlıçay Nüfus Müdürlüğünce, Yukarı Düz Meydan Köyünde ikamet eden 78 yaşındaki, yatalak ve görme engelli Makbule Güneş’in kimlik yenileme işlemi evinde yapıldı.

Ağrı Taşlıçay Nüfus Müdürlüğünce, Yukarı Düz Meydan Köyünde ikamet eden 78 yaşındaki, yatalak ve görme engelli Makbule Güneş’in kimlik yenileme işlemi evinde yapıldı.

Taşlıçay Nüfus Müdürlüğüne yapılan kimlik yenileme başvurusunu değerlendiren yetkililer, yatalak Güneş’in ilçeye gelememe durumu nedeniyle işlemlerin evinde yapılmasına karar verildi.

Nüfus müdürlüğü personellerinin köye taşıdıkları bilgisayar, parmak okuyucu ve yazıcı donanımlarıyla Güneş’in evinde parmak izi ve diğer işlemleri yapıldı.

Köylüler ve Vatandaşlarca takdir edilen bu hareket ile Taşlıçay Nüfus müdürlüğü personellerine sosyal medyada teşekkür destekleri geldi.