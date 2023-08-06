Ordu’da ilkokul öğretmeni olarak görev yaparken evinde beyin kanaması geçiren 56 yaşındaki Metin Yeşilyurt felç kaldı. Gittiği hastanelerden sonuç alamayan Metin öğretmen, umudunu kaybetmedi. Sağlık Bakanlığı Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi’nde uygulanan ’robotik fizik tedavi’ ile tekrar yürüyen öğretmen, yeniden öğrencilerine kavuşmak istiyor.

3 çocuk babası Metin Yeşilyurt, beyin kanaması ve inme (felç) geçirdi. Vücudunun büyük bir bölümünü kullanamayan Yeşilyurt, Ordu’da bir süre hastanede yoğun bakımda yattı. Akabinde Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi’ne gelen Yeşilyurt, burada uzman fizyoterapistler ve robotik cihazlarla yoğun bir uğraş sonucunda yürümeye başladı. İlkokul öğretmeni olarak çalıştığı okuldaki çocuklara yeniden okuma-yazma öğretmek isteyen Yeşilyurt, artık yürüyebiliyor.

"Çocuklarımın okumaya geçmesini görmeyi çok arzu ediyordum"

Metin Yeşilyurt, "Bir sabah ehliyet komisyonu için vazifeye çıktım, akşam alelacele eve geldim, bir anda kalakaldım. Beni hastaneye kaldırdılar. Doktorlar ’Her şeye hazırlıklı olun’ demişler. Orada 3-4 hafta yoğun bakımda kaldım. Daha sonra orada da böyle fizyoterapi ünitesi bölümü var. Biraz orada tedavi yaptılar, fakat orada bu şekilde robotik alet ve edevat olmadığı için burayı tavsiye ettiler, buraya geldim. Buraya nasıl geldim biliyor musunuz. Bunu benim gibi hastalara umut olsun diye söylüyorum. Buraya bir et yığını halinde geldim. Bu elim hiç yoktu. Bu sol tarafım hiç yoktu. Beni 3-4 kişiyle ancak kaldırabiliyorlardı. Fizyoterapistimiz Erdal Bey ile beraber çalıştık. Kızlarımdan Allah razı olsun. Allah herkesin kız babası, anası olmasını nasip etsin. Biz şurada servislerde yatıyoruz, hastaların çoğunun başında kız çocukları var. Okulda mesai arkadaşlarım bana sürekli ’Hocam sen iyi gözükmüyorsun, bir doktora git’ diyorlardı. Ben de erteledim ama kötü ettim. Okuldaki çocuklarımı yarı yolda bıraktım. Çocuklarımın okumaya geçmesini görmeyi çok arzu ediyordum. Tabii ki okula dönmek istiyorum" dedi.

"İnmede ilk 6 ay çok önemli"

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Uzm. Dr. Zafer Ceyhan, "Hastamız Metin Bey hastanemize sol tarafında inme geçirmesi, beyin kanaması sonucu hastanemize yatırıldı. Geldiğinde kolunda ve bacağında hareket yoktu. Biz hastamızı ilk başta yatak içi egzersizlerle başlayarak, daha sonra oturma dengelerini sağladık. Aynı zamanda profesyonel ekibimizle beraber yatak içi oturma dengeleri, daha sonra ayakta yürüme hareketlerine başladık. Hastanemizin avantajlarından biri erken dönemde fizik tedavi rehabilitasyon programına almaktayız. İnme hastalarını, omurilik yaralanması hastalarını ilk dönemde almaktayız. Bunun en önemli avantajı, ilk 6 ay bizim için en önemli periyottur. Bu dönemde sinir iyileşmesinin en hızlı olduğu dönemdir. Bu hastamız da bize böyle şekilde başvurdu. Erken dönemde fizik tedavilerine başladık. Aynı zamanda robotik tedavimize, yürüme cihazımıza aldık. Hasta şu an mevcut durumunda kendi bağımsız yürüyebilmekte, kendi işlevlerini yapabilmektedir. Geldiğinde tamamen hareketsizdi, tamamen yatağa bağımlıydı. Artık kendi başına oturup kalkabilen, hatta koşabilen bir hastaya dönüştü. Burada tabii ekibimizle beraber hastanın ailesinin de etkisi çok fazla, hastanın kendi isteği çok fazla, motivasyonu çok iyi. Rehabilitasyona uyumu çok iyi. Hastanemizde ortalama 100 yatağı olan bir servisimiz mevcut. Burada 70 civarında böyle felçli hastaları yatırmaktayız. En önemlisi erken dönemde almaktayız, iyileşmeleri hızlı olsun diye. Genel olarak ilk 6 ay çok önemli. Bu dönemde de biz fizik tedaviyle bu potansiyeli yakalamaktayız. Tabii, burada hastanın katılımı da çok önemli" diye konuştu.