Bolu’nun Göynük ilçesinde iki katlı betonarme evde çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü.

Yangın, Göynük ilçesine bağlı Karaaliler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G.’ye ait iki katlı betonarme evin yatak odası kısmında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir odanın tamamını sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Göynük Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.