Amasya’da aldığı yatağı geri iade etmek isteyen müşteri çiftle mobilya mağazası sahibi arasında tartışma çıktı. Çocuklar için özel üretim olan tek kişilik yatağı geri alamayacağını belirten mağaza sahibi kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kadın müşterisinin yaptığı çekime tepki gösterip eliyle vurarak engelledi. Karakolluk olan taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Amasya’da aldığı yatağı geri iade etmek isteyen müşteri çiftle mobilya mağazası sahibi arasında tartışma çıktı. Çocuklar için özel üretim olan tek kişilik yatağı geri alamayacağını belirten mağaza sahibi kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kadın müşterisinin yaptığı çekime tepki gösterip eliyle vurarak engelledi. Karakolluk olan taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Geçen hafta kent merkezindeki Enza Mobilya mağazasına gidip çocuk yatağı sipariş eden Gülşah Akyılmaz, önceki gün evlerine teslim edilen ürünü geri iade etmek istedi. Kocası ve 10 aylık bebeğiyle birlikte mağazanın yolunu tutan anne, yatağın hijyenik ürün kategorisine girdiği için iade alınamayacağı yanıtıyla karşılaştı. Ürünün 14 gün süreyle iade edilebileceğini iddia eden Akyılmaz, talebini sürdürürken kocası ve mağaza sahibi arasında yaşanan tartışmayı da cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye başladı. Diğer müşterilerinin yanında görüntülenmesinin doğru olmadığını belirtip "Kapatın" diye sinirlenen mağaza sahibi Ahmet Erdem, çekimin durdurulmasını istedi. Yaşananları kaydetmeye devam eden Akyılmaz’ın üzerine yürüyen mağaza sahibi, elindeki kameraya vurup dışarı çıkmalarını istedi. İlk defa karşılaştıkları durum sonrası polis çağıran kadın müşteri ve eşi ile mağaza sahibi karakola giderek ifade verdi. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mağaza sahibinin bağırıp telefonunu yere düşürdüğü için polis çağırdığını belirten Gülşah Akyılmaz, “Tüketici hakem heyetine başvurduk. Biz haklı olduğumuz için ürünün iadesini alabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Mağazasında cep telefonu kamerasıyla görüntülenmesini istemediğini bildirmesine rağmen çekimi sürdürüp çıkışta vazosuna zarar verdiğini öne sürdüğü çiftten şikayetçi olan mağaza sahibi Erdem ise “Yatağın özel ölçülü olması nedeniyle iade alınamayacağını ve değiştiremeyeceğimi söyledim” diye kendisini savundu.