Isparta’nın Eğirdir ilçesinde evinin yatağında hareketsiz halde bulunan 2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde evinin yatağında hareketsiz halde bulunan 2 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

Olay, Eğirdir ilçesi Sarıidris kasabasında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Yaşar İşleyen’in 2 yaşındaki oğlu Durmuş E. İşleyen’in yatağında hareketsiz olduğunu fark etti ve durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi’ne gönderildi.

Öte yandan savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.