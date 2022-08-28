Karaman’da annesi tarafından emzirildikten sonra uyuması için yatağına yatırılan 6 aylık bebek, bir süre sonra fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karaman’da annesi tarafından emzirildikten sonra uyuması için yatağına yatırılan 6 aylık bebek, bir süre sonra fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Nefise Sultan Mahallesi Abdülkerim Kılıç Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne F.D., kızı 6 aylık Aliye Duran’ı emzirdikten sonra uyuması için yatağına yatırdı. Bir süre sonra Aliye’nin fenalaştığını fark eden anne durumu hemen sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aliye bebek, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aliye bebeğin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi.