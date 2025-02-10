Muğla’nın Yatağan ilçesinden ASFAD Doğa Severler Topluluğu üyeleri, diğer ilçelerdeki doğa yürüyüşü kulüpleriyle birlikte Sandras Dağı Çiçek Baba Zirvesi’ne başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Yaklaşık 60 doğaseverin katıldığı etkinlikte, ekip 2 bin 300 metre rakımlı zirveye ulaştı. Her yıl Şubat ayında geleneksel olarak düzenlenen tırmanış, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Zirvede yaklaşık 1 metre kar bulunduğunu belirten ASFAD Doğa Severler Topluluğu Kurucusu ve Dağcı Coşkun Aktaş, etkinliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Zirveye ulaşmak her zaman büyüleyici bir deneyim. Eşsiz manzarasıyla bizleri karşılayan Sandras Dağı’nda yürüyüş yapan tüm doğasever arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Doğayla iç içe spor yapmayı sevenlerin bir araya geldiği etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.