Muğla’nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar yolu Yeniköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Rafet Öngürü yaralandı.

48 AES 224 plakalı araç sürücüsü Rafet Öngörü’nün önüne çıkan bir kediye çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu aracının kontrolünü kaybetti. Araç şarampole yuvarlanırken, kazada omuz, kol ve kaburga kemikleri kırılan sürücü Öngürü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Muğla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın tek taraflı olduğu öğrenilirken, Öngürü’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.