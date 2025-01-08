Muğla’nın Yatağan ilçesinde, toplum sağlığını desteklemek amacıyla düzenlenen “Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık” eğitimi düzenlendi.

Eğitim, Yatağan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Aile Destek Merkezi (ADEM)’de gerçekleştirildi.Eğitimde, üreme sağlığının korunması ve cinsel sağlık konusundaki farkındalık artırılmasının önemi vurgulandı. Katılımcılara, teorik bilgilerin yanı sıra günlük yaşamda uygulanabilir pratik öneriler sunuldu. Eğitim programında özellikle gençler ve yetişkinler için kritik bilgiler paylaşılarak sağlıklı bir toplum oluşturmanın temellerine dikkat çekildi.

Yatağan İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin toplum sağlığının güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Programın düzenli aralıklarla devam edeceği ve daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediği ifade edildi.