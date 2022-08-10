Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde Yatağan’da kurulumu tamamlanan portatif yüzme havuzu açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde Yatağan’da kurulumu tamamlanan portatif yüzme havuzu açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde 3,5 milyondan fazla genç yüzme öğrendi. Yeni projelerle bu sayının daha da artması hedeflenirken, Yatağanlılar için ilçedeki spor salonu bahçesine de portatif yüzme havuzu kuruldu. Kurulan ve yaz dönemi boyunca 7-12 yaş arasındaki gençlere hizmet verecek olan portatif yüzme havuzu için düzenlenen açılış törenine; Muğla AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, protokol üyeleri, sporcular ve aileleri katıldı. Protokol konuşmalarının ardından portatif yüzme havuzunun açılış kurdelesi kesilerek hizmete açılırken, vatandaşlar projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje çerçevesinde Yatağan’dan sonra Fethiye ilçesine de portatif yüzme havuzu kurulumu yapıldığı ve önümüzdeki günlerde Fethiyeli gençlerin hizmetine açılacağı öğrenildi.