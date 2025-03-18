Muğla’nın Yatağan ilçesinde Muğla İl Jandarma ekipleri tarafından bir konutta yapılan aramada çok sayıda kaçak alkol ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yatağan İlçesi Yeni Mahallede ikamet eden M.K. isimli şahsın ikametinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada, 35 adet bandrolsuz rakı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 825 adet av tüfeği fişeği ve 95 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.