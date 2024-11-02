Muğla’nın Yatağan ilçesinde, az tehlikeli işlerde çalışanlar için düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kursu tamamlandı.

Şoförler, araç hostesleri ve çeşitli iş yerlerinde çalışan vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen 8 saatlik kurs, iki günlük program çerçevesinde gerçekleştirildi. Katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği temel bilgileri aktarılırken, güvenli çalışma şartlarına yönelik bilinçlendirme sağlandı. Yatağan Halk Eğitimi Merkezi, iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim almak isteyen adaylar için yeni kayıtlarını almaya devam ettiği belirtildi. Servis şoför adayları, servis araçlarında çalışmak isteyen hostes adayları ve zincir marketlerde çalışmayı düşünen gençler, başvurularını Yatağan Halk Eğitimi Merkezi’ne şahsen yapabilecek.