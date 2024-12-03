Muğla’nın Yatağan ilçesinde, Atatürk Parkı önünde park halindeki bir araçta meydana gelen yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre park halindeki bir otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araçta maddi hasar oluştu.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.