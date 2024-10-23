Muğla’nın Yatağan ilçesinde, muhtemel afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmalarını değerlendirmek amacıyla “Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Mustafa Emre Kılıç, doğal afetlerin can ve mal kaybına yol açabileceğini vurgulayarak, hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını belirtti. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Kılıç, her kurumun görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda, mevcut afet ve acil durum planları gözden geçirilerek, kurumların hazırlıkları hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Ayrıca, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve eğitimi için yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Kurum temsilcileri muhtemel senaryolar üzerine değerlendirmelerde bulunarak, afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi. Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Vekili Fehmi Günay ve ilçe kurum amirleri katıldı.