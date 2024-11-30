Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Turgut İlköğretim Okulu’nda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitim kapsamında, doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında yapılması gerekenler ve alınacak önlemler hakkında bilgiler aktarıldı.

Eğitimi veren uzmanlar, deprem, yangın, sel gibi afet durumlarında hayat kurtarıcı uygulamaları detaylı bir şekilde anlattı. Ayrıca, öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde uygulamalı örnekler sergilendi. Öğrencilerin afet anında doğru davranışları öğrenmesi ve bu bilgileri çevrelerine aktarması hedeflendiği eğitimde okul idarecileri, afet farkındalığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, benzer etkinliklerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.