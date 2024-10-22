Muğla İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yatağan ve Marmaris İlçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik uyuşturucu madde arama köpekleri ‘Etil’ ve ‘Arya’ ile birlikte operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonlarda, 15 gram metamfetamin, 7 gram kubar esrar, 32 gram skunk esrar maddesi, 56 adet extacy hap, 6 adet kenevir tohumu, tabanca, 39 adet fişek, 2)adet bong, 2 adet esrar öğütme aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 350 TL para ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen faaliyetler ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı