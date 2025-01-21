Muğla’nın Yatağan ilçesi Turgut ve Yeşilbağcılar mahallelerinde içme suyu temini için başlatılan yeni hat yapımı ve revizyon çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Turgut Mahallesine ilave içme suyu, Yeşilbağcılar Mahallesi’nde ise mevcut hattın yenileme çalışması yapılıyor.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü Yatağan İlçesi Turgut Mahallesi’nin içme suyu yetersizliğini gidermek ve Yeşilbağcılar Mahallesinde ise kullanım ömrünü tamamlamış hatları yenilenmek için çalışma başlattı.

Turgut’a, Dipsiz’den ilave su sağlanacak

Ekipler başlattıkları çalışma ile Turgut Mahallesine Yatağan’ın önemli kaynaklarından biri olan Dipsiz’den su sağlayarak bölgenin artan su ihtiyacını karşılamış olacak. Bu proje için öncelikle Dipsiz kaynağından Turgut ve Yeşilbağcılar ayrımına kadar 2 bin 200 metre hat yapılacak. Ardındansuyun Turgut’a aktarılması için 5 bin 450 metrelik hat çalışmasına devam edilecek. Bunun yanı sıra ayrım hattından 1651 metre Yeşilbağcılar içme suyu hattı yenilenecek. Toplamda ise 9 bin 300 metrelik imalat çalışması gerçekleştirilecek.

Nüfusu 1.568 olan Turgut Mahallesi ve 883 olan Yeşilbağcılar Mahallesi’ne 2 Mayıs 2025 tarihine kadar tamamlanması planlanan proje ile önemli bir su altyapısı yenilemesi gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar sonucunda her iki mahalleye de yeterli içme suyu temini sağlanmış olacak. Çalışma kapsamında her iki mahalleye toplamda 21 litre/saniye içme suyu sağlanması hedefleniyor.