Yatağan kırsal Nebiköy mahallesindeki camii, kapsamlı restorasyon sonrası Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ın katıldığı törenle tekrar ibadete açıldı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca kapsamlı şekilde restore edilen Yatağan Nebiköy Camii 11 ayın sultanı Ramazan Ayı arefesinde dualarla ibadete açıldı. Aslına uygun restore ederek gelecek nesillere ulaştırmanın önemini vurgulayan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "Camimizin restore edilmesinde, yaşatılmasında emeği geçen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ve bu süreçte desteğini, katkısını esirgemeyen Nebiköy mahallesi sakinlerine teşekkür ederim" dedi.

Nebiköy Camii protokol üyelerinin ve mahalle sakinlerinin katılımıyla kılınan cuma namazı ile ibadete açıldı.