Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan ilçesi Mehmet Özcan Caddesinde sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan ilçesi Mehmet Özcan Caddesinde sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yatağan ilçesinde başlattığı alt ve üst yapı çalışmaları çerçevesinde Mehmet Özcan Caddesinde içme suyu imalat çalışmaları tamamlandı. 7 milyon 773 bin TL yatırımla altyapı projelerinin tamamlandığı caddede üst yapı çalışmalarına geçilerek sıcak asfalt dökümü yapıldı.

Proje çerçevesinde Yatağan Mehmet Özcan Caddesinde sıcak asfalt serimi tamamlandı. Sıcak asfalt serilmesinin yanı sıra cadde üzerinde 2 bin 500 m2 kaldırım ve bordür imalatı ile 40 adet yağmur suyu ızgaralarının yapımı tamamlandı.

Büyükşehir ekipleri ayrıca Atatürk Caddesinde yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon imalatları ile Yusuf Koç Caddesi ve 165’inci sokakta yağmursuyu imalatları yapacak.