Muğla’nın Yatağan ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar’ın emekliye ayrılmasının ardından, yerine Gençlik Merkezi Müdürü Murat Bostan görevlendirildi.

Görevine başlayan Murat Bostan, ilçedeki eğitim faaliyetlerini daha ileriye taşımak için yoğun bir şekilde çalışacağını belirtti. Eğitim camiasında yürüttüğü başarılı projelerle tanınan Bostan, yenilikçi adımlar atmayı ve ilçenin eğitim kalitesini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Yeni görevine ilişkin açıklamada bulunan Murat Bostan, “İlçemizin eğitim standartlarını yükseltmek ve öğrencilerimizin geleceğine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.