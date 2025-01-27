Yatağan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde çeşitli kurslarla bireylerin kişisel gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Hem yetişkinlere hem de kadınlara yönelik hazırlanan kurs programları, geniş bir yelpazede eğitim imkânı sunuyor.

Yetişkinlere yönelik olarak açılacak kurslarda Bağlama, Muğla Yöresi Halk Oyunları, Sulu boya, pastel boya ve yağlı boya teknikleri, klasik gitar eğitimi kursları ilgi görüyor. Kurs süreleri, 180 saatten başlayarak 300 saate kadar uzanıyor.

Yatağan’ın Bencik, Kadıköy, Bozüyük ve Turgut mahallelerindeki kadınların katılımına özel olarak planlanan “Kadın Cenaze Hizmetleri Kursu” büyük ilgi görüyor. Yatağan Müftülüğü iş birliğiyle açılacak olan bu kursta eğitimler, müftülük bünyesindeki kadın Kur’an kursu öğreticileri ve imam hatipler tarafından verilecek.