Muğla’nın Yatağan ilçesinde faaliyet gösteren Yatağan Halk Eğitimi Merkezi, açtığı kurslarla geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam ediyor.

Yöreye özgü el işçiliğini yeniden canlandırmayı hedefleyen Halk Eğitim Merkezi, bu kapsamda TEK Mehmet Akif Ersoy Kurs Merkezi’nde Giyim Üretim Teknolojisi alanında Erkek Dış Giyimleri ve Erkek Üst Giyimleri kurslarına başladı. Kurslarda, alanında uzman eğitmenler eşliğinde katılımcılara üretim becerileri kazandırılıyor.

Haftanın dört günü düzenlenen kurslarda iki giyim öğretmeni rehberlik yapıyor ve kursiyerler Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 8 saatlik eğitimler alıyor. Şu anda toplamda 60 kursiyerin devam ettiği bu kursların bitiminde, farklı alanlarda yeni kursların açılması planlanıyor.

Yatağan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Nuri Özler, geçmişte kızların çeyiz hazırlıklarında sıkça yer bulan el örgüleri, oya işlemeciliği, kanaviçe, yorgan dikimi gibi el sanatlarının giderek unutulduğunu belirtti. Özler, bu gelenekleri yeniden canlandırmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 40-50 yıl öncesine kadar kızlarımız çeyizlerini el işçiliğiyle hazırlardı. Anneler, kızlarına bakır kazanlardan dikiş makinelerine kadar geleneksel ev eşyalarını çeyiz için özenle biriktirirlerdi. Ancak günümüzde bu çeyiz kültürü giderek yok oluyor. Bizler de Halk Eğitim Merkezi olarak, makine nakışı, el nakışları ve giyim gibi kurslarla geleneksel el işlerini desteklemekteyiz" dedi.

Kurslar kapsamında, katılımcılara ev tekstili ve giyim alanında temel bilgi ve beceri kazandırılırken, eğitimlerin Haziran ayına kadar süreceği ifade edildi. Haziran ayında yapılacak olan Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği’nde ise kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilenecek ve yılsonu sergisi ile dönem tamamlanacak.

Kursiyerler, eğitimlerini tamamladıktan sonra ev ekonomisine katkı sağlama düzeyine erişirken, isteyenler için çalışma hayatına adım atma fırsatı da sunuluyor. Geleneksel el sanatları kurslarına katılmak isteyenler için yeni dönem kayıtlarının devam ettiği belirtildi.